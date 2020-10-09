Рябков: РФ рассчитывает на полноценную работу Договора по открытому небу

В 2021 году Россия рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на Четвертой Конференции по рассмотрению выполнения этого документа.

Рябков отметил, что этот год и ситуация, связанная с пандемией коронавируса, принесли новые испытания для Договора. Бесполетная пауза ослабила инспекционный механизм, привела к отмене плановых квотных наблюдательных полетов в наиболее благоприятный по погодным условиям период их выполнения. Однако выборочные полеты, начавшиеся в августе "вселяют надежду на избавление основной составляющей режима открытого неба от болезненной аритмии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

По словам Рябкова, распределение активных квот наблюдательных полетов на будущий год говорит о сохранении устойчивого интереса государств-участников Договора к его практическому выполнению. В будущем году Россия рассчитывает на полноценную работу этого соглашения, если вновь не помешает COVID-19, заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора. Однако, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, российская сторона полагает, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю", вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия. "Дальнейшую линию в отношении Договора будем определять с учетом заявлений и действий других его участников", - заявил Рябков.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.