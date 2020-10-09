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Рубрика: Власть

Рябков: РФ рассчитывает на полноценную работу Договора по открытому небу

В 2021 году Россия рассчитывает на полноценное функционирование Договора по открытому небу. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на Четвертой Конференции по рассмотрению выполнения этого документа.

Фото: Offutt Air Force Base/wikipedia.org
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Рябков отметил, что этот год и ситуация, связанная с пандемией коронавируса, принесли новые испытания для Договора. Бесполетная пауза ослабила инспекционный механизм, привела к отмене плановых квотных наблюдательных полетов в наиболее благоприятный по погодным условиям период их выполнения. Однако выборочные полеты, начавшиеся в августе "вселяют надежду на избавление основной составляющей режима открытого неба от болезненной аритмии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

По словам Рябкова, распределение активных квот наблюдательных полетов на будущий год говорит о сохранении устойчивого интереса государств-участников Договора к его практическому выполнению. В будущем году Россия рассчитывает на полноценную работу этого соглашения, если вновь не помешает COVID-19, заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва выражает сожаление в связи с решением Вашингтона о выходе из Договора. Однако, несмотря на объективные и субъективные вызовы режиму открытого неба, российская сторона полагает, что Договор сохраняет потенциал для того, чтобы "оставаться в строю", вносит вклад в дело укрепления безопасности и взаимного доверия. "Дальнейшую линию в отношении Договора будем определять с учетом заявлений и действий других его участников", - заявил Рябков.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживалась договора. Так что пока они не начнут его придерживаться, мы выйдем из договора", - заявил американский лидер. Москва эти утверждения отвергает, подчеркивая, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

Многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому документу, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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