Врачи заявили о риске развития глаукомы после коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в ткани глаза, вызывать боли и ухудшение зрения. Об этом заявили китайские офтальмологи из Центральной больницы военного округа в Ухане. Исследованный ими случай опубликован в издании JAMA Ophthalmology.

В медучреждение обратилась 64-летняя женщина, переболевшая COVID-19 в средней степени тяжести. По ее словам, примерно через неделю после выписки из клиники, у нее появились сильные боли в глазах и ухудшилось зрение.

В ходе обследования медики диагностировали у пациентки крайне высокое внутриглазное давление, отек роговой оболочки, помутнение хрусталика, ряд других нарушений и поставили диагноз "острая закрытоугольная глаукома и катаракта". Медикаментозное лечение не дало эффекта, после чего было принято решение об операции. Во время процедуры ученые взяли пробы тканей глаза, изучение которых показало, что в клетках глаза присутствует большое количество мелких частиц, по форме схожих с оболочкой SARS-CoV-2. Обработав эти частицы антителами, медики убедились, что они являлись вирусными.

- В дальнейшем мы планируем выяснить, каким образом вирусный антиген сохранился в тканях глаза в течение двух месяцев (женщина была доставлена в инфекционный госпиталь 30 декабря 2019 года, - прим "РГ"). Кроме того, надо установить, являются ли повреждения структуры и функции глаза следствием действия активных вирусных остатков в органах, - отметил ведущий автор работы, доктор медицины Ин Янь (Ying Yan).

Кроме того, по словам ученых, остается неизвестным, как вирус попадает в глаза. SARS-CoV-2 может проникать во внутреннюю ткань через рецептор ACE2 на поверхности конъюнктивы или же системно распространяться на конечные органы в результате первичной респираторной инфекции.