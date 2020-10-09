Росгвардейцев вооружат новейшими персональными видеорегистраторами

Испытания и приемка видеорегистратора нового поколения "Дозор-78", разработанного для Росгвардии одной из российских компаний, уже завершились. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что новые устройства поступят в войска в следующем году.

По мнению специалистов Росгвардии, в отличие от предыдущих моделей, время непрерывной работы нового видеорегистратора увеличилось до 13 часов. К тому же "Дозор-78" сможет отслеживать координаты и скорость движения военнослужащего или сотрудника на маршруте патрулирования, фиксировать обстановку во время несения службы в онлайн-режиме. Кроме того, видеорегистратор отличается высокой прочностью и возможностью подключения к нему внешних камер.

Для чего нужны эти приборы? С одной стороны, это антикоррупционная мера, необходимая для контроля за военнослужащими и сотрудниками, чтобы они не превышали служебных полномочий, не отклонялись от маршрута патрулирования и т.д. С другой стороны, - для обеспечения их безопасности и для защиты от клеветнических обвинений. А такое нередко бывает. Вот видеорегистратор и поможет разобраться, кто прав, а кто - не очень. Кроме того, видеорегистраторы помогают заметить улики на месте преступления - глаз следователя не всегда фиксирует важные детали.

В Росгвардии персональные видеорегистраторы применяются во время несения службы при обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, при проведении специальных операций, выездах вневедомственной охраны на поступающие сигналы с объектов. Камеры также могут применяться и сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций.