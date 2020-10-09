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09.10.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Росреестр пересмотрит документацию в области геодезии и картографии

Текст: Марина Трубилина
Росреестр и Роскартография разработают основы государственной политики в области геодезии и картографии. Документ будет подготовлен до конца 2020 года, сообщает Росреестр.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Дать название географическому объекту можно будет через интернет

Роскартография по заказу Росреестра проведет научно-исследовательские работы, на основе которых впервые в России будет создана система непрерывного геодезического мониторинга деформаций земной поверхности на базе ГЛОНАСС, а также разработана стратегия развития и основы государственной политики страны в области геодезии и картографии. Об этом заявил замруководителя Росреестра Александр Ребрий в ходе II Международной конференции "Геодезия, картография и цифровая реальность".

Он отметил, что существующие нормативные документы в области геодезии и картографии существенно устарели, что тормозит развитие отрасли. "В рамках научно-исследовательской работы с привлечением отраслевых специалистов, ведущих институтов и организаций отрасли будет выполнен глубокий анализ всей нормативной базы и будут представлены предложения по её переработке. Нам предстоит переработать 24% документов в новые нормативные акты, 29% должны быть переработаны в стандарты организаций, а 47% подлежат отмене ввиду того, что содержание их устарело и не соответствует современному уровню научно-технического развития", - заявил Ребрий.

Пересмотр нормативной документации позволит с учетом современных требований и стандартов регламентировать производство современной продукции и развивать технологии геодезических и картографических работ.

Экономика Правительство Росреестр

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