Российским сладостям упростили доступ на рынок Марокко

Кондитерские изделия, а также изделия из продуктов растительного происхождения будут попадать на рынок Марокко по упрощенной процедуре. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Российское ветеринарное и марокканское санитарное ведомства согласовали единый документ, по которому российские кондитерские изделия могут экспортироваться в Марокко.

"При содействии Торгпредства России в Марокко Россельхознадзором и Национальным агентством санитарной безопасности пищевой продукции Марокко подписан и вступил в силу санитарный сертификат на экспорт российских продуктов растительного происхождения, а также пищевых продуктов, не подпадающих под применение требований об обязательной ветеринарной сертификации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в российском торгпредстве, теперь экспортеру достаточно будет получить этот документ в Россельхознадзоре, чтобы экспортировать продукцию в Марокко. Местный санитарный орган будет принимать его автоматически, что должно в значительной мере способствовать облегчению, в том числе таможенных процедур.

В сообщении российского торгового ведомства подчеркивается, что с 2018 года российские производители кондитерских изделий сталкивались с трудностями при прохождении таможенного и фитосанитарного контроля. "Основная проблема заключалась в отсутствии единого сертификата на импорт, что вызвало снижение поставок соответствующей российской продукции в Марокко: до 2018 г. они составляли несколько миллионов долларов США. С учетом возрастающего спроса в Марокко на кондитерские изделия, оформление нормативных рамок позволит существенно нарастить поставки российских товаров на марокканский рынок", - отметил торгпред России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили, слова которого приводятся в сообщении.