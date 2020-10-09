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09.10.2020 13:54
Рубрика: Экономика

Ростуризм завершил сбор заявок на гранты для развития туризма

Текст: Евгений Гайва

Ростуризм получил более четырех тысяч заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, сообщили в ведомстве. Заявки принимались от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма с 22 сентября по 8 октября.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"На следующих этапах конкурсная комиссия рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте конкурса", - отметили в Ростуризме.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой меры поддержки правительством России выделено 1,2 млрд рублей.

Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма - сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. При этом, получатель гранта должен вложить в свой проект собственные средства - не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

Максимальная сумма гранта не может превышать 3 млн рублей.

Заявки можно было подавать полностью в цифровом виде, отметили в Ростуризме.

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