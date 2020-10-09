Росздравнадзор ответил на сообщения о побочных эффектах "фавипиравира"

Росздравнадзор не получал извещений о развитии при приеме противовирусного препарата от COVID-19 "Фавипиравир" таких нежелательных реакций, как моторные нарушения и падения, сообщили в ведомстве. При этом, согласно правилам фармаконадзора, производители, фармацевты, а также врачи обязаны сообщать в надзорную службу о всех случаях возникновения нежелательных эффектов и побочных реакций у пациентов при приеме лекарств.

Ранее сообщение о том, что такие эффекты при приеме "Фавипиравира" возможны, разместил информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава, информирует РИА Новости.

"Фавипиравир" в России производят три фармкомпании под разными торговыми наименованиями: это "Авифавир" (производит "ХимРара"), "Коронавир" ("Р-Фарм") и "Арепливир" ( "Промомед"). До конца сентября применять препарат можно было только в стационарах. Но недавно Минздрав разрешил применять "фавипиравир" и при амбулаторном лечении, включив его в соответствующие клинические рекомендации. Соответственно, "Коронавир" и "Арепливир" уже продаются в аптеках, планируется вывод в розницу и "Авифавира". При этом в инструкции к лекарству сказано, что препарат рецептурный, лечение им должно проходить строго по назначению врача и под его контролем.

"Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством", - сказано в комментарии ведомства.

Там подчеркивают, что сведений о "развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения" после приема лекарства не поступало. В своем ответе ведомство ссылается на данные базы "Фармконадзор 2.0".

При выводе лекарств на аптечный рынок возникли вопросы об их высокой стоимости: от 8 до 12 тысяч рублей за упаковку. В Минздраве сообщили, что планируют включить "Фавипавир" в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП), и в этом случае производители должны будут обосновать и зарегистрировать отпускную цену по специально утвержденной методике. Кроме того, процесс ценообразования на лекарства из перечня контролирует ФАС.