Штаб Трампа согласился перенести очные дебаты с Байденом

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые дебаты 22 октября, а третьи - 29-го. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

Ранее комиссия по проведению президентских дебатов сообщила, что вторая встреча политиков, намеченная на 15 октября, пройдет в виртуальном формате, пишет РИА Новости. Президент США заявил в ответ, что чувствует себя хорошо и готов продолжать предвыборную гонку, участвовать в дебатах в очном формате. По словам американского президента, он не собирается "тратить время на виртуальные дебаты". "Сидеть за компьютером и дебатировать - это нелепость. И тебя могут прервать в любой момент", - заявил Трамп.

Хозяин Белого дома обвинил комиссию в принятии односторонних решений, а его штаб сообщил, что президент вместо виртуальных дебатов проведет митинг. Штаб Байден впоследствии выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.

Напомним, выборы президента пройдут в США третьего ноября этого года.