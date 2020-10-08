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08.10.2020 16:10
Рубрика: В мире

Трамп готов продолжить очные дебаты с Байденом

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп чувствует себя хорошо и готов продолжать предвыборную гонку, участвовать в дебатах со своим соперником от Демократической партии Джо Байденом в очном формате. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Фото: AP Photo/Nam Y. Huh
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"Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя отлично, - отметил Трамп. - Я хочу проведения предвыборных митингов". По словам американского президента, он не собирается "тратить время на виртуальные дебаты" со своим соперником от Демократической партии Джо Байденом. Новый формат его не устраивает. "Сидеть за компьютером и дебатировать - это нелепость. И тебя могут прервать в любой момент", - заявил Трамп.

Так он отреагировал на решение Комиссии по президентским дебатам провести вторые предвыборные дебаты 15 октября в виртуальном формате. Предполагается, что модератор дебатов будет курировать их из Майами. Как заявили в комиссии, данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.

Напомним, на прошлой неделе у Трампа был диагностирован коронавирус. Проведя выходные в медицинском центре, в понедельник он выписался и вернулся в Белый дом. Столь быстрое возвращение Трампа к работе вызвало настороженную реакцию многих американских СМИ, поскольку все остальные пациенты с коронавирусом должны оставаться на самоизоляции не менее 10 дней.

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