Трамп объявил, что вернулся к работе в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вернулся к работе в Белом доме, сообщил помощник пресс-секретаря администрации президента Брайан Моргенстерн. Глава государства провел брифинг по ситуации с ураганом "Дельта" и мерам стимулирования экономики, передает ТАСС.

"Для меня только что провели брифинг по урагану "Дельта", и я поговорил с губернатором Техаса Грегом Эбботтом и губернатором Луизианы Джоном Белом Эдвардсом", - так прокомментировал возврат к работе Трамп.

В Белом доме подчеркнули, что инфекционная безопасность президента гарантирована.

"Мы можем сделать это безопасно, мы можем регулярно проводить дезинфекцию. Абсолютно точно есть способы делать это, не ставя под угрозу чью-либо безопасность", - заявил Моргенстерн.

Напомним, что 2 октября Трамп объявил, что у него и у его супруги Мелании выявлен коронавирус, но улучшение состояния его здоровья прошло достаточно быстро.