Заразившийся коронавирусом Трамп покинул госпиталь после лечения

Президент США Дональд Трамп покинул военно-медицинский центр, где находился почти трое суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Американский телеканал показал, как президент вышел из здания госпиталя в медицинской маске. Политик не стал отвечать на вопросы журналистов, а сразу пошел к вертолету. Трампа провожали восторженными криками около двух сотен его сторонников.

Напомним, поздно вечером первого октября Трамп сообщил, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус SARS-CoV-2. В пятницу утром политику стало хуже. Врачи посоветовали американскому лидеру начать лечение в медцентре.