СМИ: Экс-тренер "Майнца" Сандро Шварц возглавит "Динамо"

Ожидается, что немецкий специалист прибудет в Россию в конце следующей неделе. По данным издания, контракт будет подписан до 2022 года.

Ассистентами нового рулевого "бело-голубых" станут экс-динамовец Андрей Воронин и Волкан Булут. При этом ряд представителей нынешнего тренерского штаба сохранят свои посты.

Шварц, в 2017-2019 годах возглавлявший немецкий "Майнц", сменит в должности Кирилла Новикова, который покинул "Динамо" в конце сентября вскоре после вылета команды из Лиги Европы. В Российской премьер-лиге "бело-голубые" занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах.