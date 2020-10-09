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09.10.2020 21:10
Рубрика: Спорт

СМИ: Экс-тренер "Майнца" Сандро Шварц возглавит "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Руководство московского футбольного клуба "Динамо" договорилось с 41-летним Сандро Шварцем о назначении на пост главного тренера, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сандро Шварц. Фото: THOMAS KIENZLE / AFP Сандро Шварц. Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
Сандро Шварц. Фото: THOMAS KIENZLE / AFP

Ожидается, что немецкий специалист прибудет в Россию в конце следующей неделе. По данным издания, контракт будет подписан до 2022 года.

Фото: РИА Новости
Александр Мостовой: "Динамо" нужен специалист с именем

Ассистентами нового рулевого "бело-голубых" станут экс-динамовец Андрей Воронин и Волкан Булут. При этом ряд представителей нынешнего тренерского штаба сохранят свои посты.

Шварц, в 2017-2019 годах возглавлявший немецкий "Майнц", сменит в должности Кирилла Новикова, который покинул "Динамо" в конце сентября вскоре после вылета команды из Лиги Европы. В Российской премьер-лиге "бело-голубые" занимают шестое место, набрав 17 очков в десяти матчах.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

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