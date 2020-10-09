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09.10.2020 16:45
Рубрика: Спорт

СМИ: "Спартак" возьмет в аренду у "Челси" футболиста Виктора Мозеса

Текст: Максим Домчев
Московский футбольный клуб "Спартак" арендует у "Челси" Виктора Мозеса, который может сыграть на позициях крайнего защитника и хавбека. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем микроблоге в Twitter.
Фото: Miguel MEDINA / AFP Фото: Miguel MEDINA / AFP
Фото: Miguel MEDINA / AFP

По данным "Матч ТВ", 29-летний нигериец в ближайшее время пройдет медицинский осмотр, после чего и будет заключен контракт. Впрочем, не исключен факт, что "Спартак" сразу выкупит права на игрока.

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Мозес принадлежит "Челси" с 2012 года. В общей сложности в составе "синих" он провел 128 матчей и забил 18 мячей, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Европы. За это время Мозес несколько раз отдавался в аренду - в английские "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", стамбульский "Фенербахче" и миланский "Интер". В итальянском клубе он отыграл вторую половину прошлого сезона, приняв участие в 20 встречах.

В активе Мозеса 38 матчей и 12 голов за сборную Нигерии. Согласно порталу transfermarkt.com, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

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