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Специалист рассказал о необычном трюке с компьютером и смартфоном

Текст:   Антон Благовещенский
09.10.2020,  
18:19
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Используя смартфон и специальные приложения, можно удаленно включать и выключать компьютер - для этого потребуется настроить функцию Wake-On-LAN, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

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После несложной настройки включать управлять питанием компьютера или ноутбука можно будет откуда угодно - главное, чтобы сетевая плата компьютера поддерживала Wake-On-LAN.

PC Mag приводит простой рецепт, как это сделать.

- Активировать Wake-On-LAN в BIOS (войти в BIOS, найти пункт с таким названием и установить значение Enabled или On) самого компьютера.

- Включить эту функцию в Windows. Для этого нужно открыть "Диспетчер устройств", раздел "Сетевые адаптеры", выбрать свой Ethernet-адаптер, кликнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать "Свойства". На вкладке "Дополнительно" нужно в списке найти пункт Wake on Magic Packet и присвоить ему значение Enabled.

- В том же окне выбрать вкладку "Управление электропитанием" и поставить галочки напротив пунктов "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима" и "Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью "магического" пакета". После этого нажать "ОК".

- Установить на смартфон приложение Wake On Lan (для Android). После его запуска понадобится указать IP и MAC-адрес компьютера (узнать его можно по команде ipconfig /all в командной строке Windows - она вызывается через Win+R - cmd) или же просканировать сеть на предмет имеющихся ПК. Чтобы не сканировать сеть каждый раз, в настройках роутера можно установить компьютеру или ноутбуку статический IP.

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