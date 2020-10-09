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Текст:   Марина Трубилина 
12:05 09.10.2020

Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Объем сделок по купле-продаже и аренде офисов в Москве в III квартале упал в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает JLL.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сделки были заключены лишь по 149 тысячам кв.м. Это минимальное значение с 2006 года. По итогам года, прогнозируют в компании, объем спроса впервые с 2009 года не превысит 1 млн кв.м.

Фото: iStock
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Более половины сделок c офисами в III квартале пришлось на компании, предоставляющие бизнес-услуги (60%), на втором месте - компании сферы услуг (11%), на третьем - банки и финансовые организации (10%).

В то же время почти вдвое вырос объем сделок аренды в "гибких" пространствах - до 18 тысяч метров. Сервисные офисы не требуют капитальных затрат, выполнения отделочных работ, но при этом уже включают определенный набор услуг - обслуживание помещений, поддержка административного персонала, объясняет эту тенденцию руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Алексей Кучвальский. Кроме того, арендаторам удобен договор, предоставляющий возможность расширения либо сокращения необходимого количества рабочих мест.

До конца 2021 года заявлено к открытию еще около 60 тысяч кв.м новых гибких офисов и 82 тысячи кв.м. площадей в формате built-to-suit при наличии арендатора. Также до нынешнего конца года планируется ввод 230 тысяч кв.м бизнес-центров и традиционных офисов.

При этом увеличивается доля вакантности на офисном рынке - по итогам квартала она выросла до 11,5%. В классе В доля свободных площадей достигла максимума с 2012 года и составила 15,6%. Низкий спрос и рост предложения приведет к увеличению доли свободных площадей до 12,5 - 13% к концу 2020 года, считают аналитики JLL.

В офисах на окраинах столицы начали снижаться ставки аренды. Однако владельцы площадей в центре города продолжают держать ставки на докризисном уровне.

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