Трамп заявил о готовности "поладить с Путиным"

Дональд Трамп полагает, что смог бы поладить с российским президентом и что лично ему Владимир Путин нравится. Об этом он заявил, выступая на местном радио.

"Я могу поладить с Путиным, мне нравится Путин и, возможно, я нравлюсь Путину, - передает ТАСС слова хозяина Белого дома.

Впрочем, Трамп тут же предположил, что из возможных кандидатов в президенты США он для российского лидера - не оптимальный вариант. Это свое предположение хозяин Белого дома нескромно объяснил своим превосходством, как политика, в целом ряде деловых качеств над противниками в предвыборной гонке.

"Я гарантирую, что ему (Путину - прим.ред.) было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с Байденом, поскольку Байден медлителен и не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы исполнять обязанности президента".