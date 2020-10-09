Уникальная 2500-летняя конская сбруя найдена в Польше

Польские археологи при проведении изыскательских работ близ города Торуни обнаружили кожаный мешок, в котором находилось более 150 бронзовых фрагментов богатой конской сбруи.

Как сообщает Nauka w Polsce, находка была сделана в районе населенного пункта Церпице археологами Университета имени Николая Коперника. По словам исследователей, все предметы были аккуратно завернуты в листья лопуха и сложены в кожаный мешок.

Это обеспечило им хорошую сохранность, хотя возраст данных артефактов превышает 2,5 тысячи лет. Польские ученые считают, что это первое открытие подобного типа в Центральной и Восточной Европе. Найти мешок со сбруей помог металлоискатель, причем находку с полным правом можно назвать счастливой.

Археологи уже закончили очередной день работ и собирались покинуть обследованный участок. Буквально в последние минуты детектор подал "интересный и глубокий сигнал". Работы тут же возобновили.

Всего было раскопано 156 мелких и крупных бронзовых изделий, которые когда-то являлись частью конской уздечки. Мешок со сбруей был закопан на вершине песчаного холма, недалеко от берега реки Вислы. Можно предположить, что кто-то, спрятавший эти столь ценные в то время вещи, хотел вернуться за ними, но не смог этого сделать.

"Сохранившиеся артефакты свидетельствуют о том, что уздечка была очень декоративной, - говорит профессор Яцек Гацковски из Института археологии Университета Николая Коперника в Торуни. - Об этом свидетельствуют многочисленные элементы сбруи - металлические и проволочные, трубчатые и кольцевые детали".

По его словам, стиль обнаруженных артефактов не оставляет сомнений в том, что их оставил кочевник, проникший далеко на север. Скорее всего, это произошло в раннем железном веке (VI век до нашей эры).

"Следует помнить, что в районе Куявы и на юго-западном краю Хелмненской земли находили остатки скифского оружия и украшений, - говорит Гацковски. - Возможно, сокровища из Церпиц - это свидетельство драматических событий, которые могли произойти между местным населением и чуждыми в культурном отношении всадниками, прибывшими издалека".

Ученый отмечает, что человек, зарывший в землю металлические предметы, возможно, в дальнейшем планировал использовать их в качестве сырья для переплавки. В тот период времени металл очень ценился и был дорогим. Кстати, общая масса найденной сбруи составляет около одного килограмма.