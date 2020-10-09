Ушла легенда

На 96-м году жизни умер Владимир Иванович Долгих - человек, который прошел почти всю войну и на протяжении 75 лет после Победы продолжал служить своей стране, городу и людям. Соболезнования в связи с кончиной ветерана выразили многие известные политики, государственные и общественные деятели.

Президент Владимир Путин назвал Владимира Ивановича настоящим патриотом, который не боялся трудностей и никогда не отступал. "Его героическая фронтовая биография, огромный вклад в развитие национальной промышленности, востребованная общественная деятельность, забота о поколении ветеранов по праву снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение", - говорится в телеграмме главы государства на сайте Кремля.

Владимир Долгих записался добровольцем в Красную Армию после школы в 1941 году, хотя был на год моложе призывного возраста. В декабре ему исполнилось 17, а он уже участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. В 1943 был ранен, перенес несколько операций и был демобилизован в 1944.

На перечисление регалий и званий Долгих уйдет не одна страница: председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда… За свою долгую жизнь он воевал, поднимал промышленность, координировал спасательные работы на Чернобыльской АЭС и не боялся принимать любые вызовы.

"Он был для меня старшим наставником и другом, - признался мэр столицы Сергей Собянин. - Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память…".

Как заметили в Московском Совете ветеранов, который возглавлял Владимир Иванович, вместе с ним ушла целая эпоха. Имя этого человека неразрывно связывают со своим регионом в самых разных точках страны. Да, защищал во время войны и много работал после в Москве. Но в то же время много лет он отдал Норильскому горно-металлургическому комбинату, а после ухода с должности директора предприятия руководил уже всем родным для себя Красноярским краем в качестве первого секретаря краевого комитета КПСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что нельзя переоценить вклад Владимира Долгих и в развитие Красноярского края, становление топливно-энергетического комплекса региона, и в отстаивание интересов столицы и ее жителей. "В памяти коллег по парламентской работе Владимир Иванович навсегда останется человеком безупречных моральных качеств, истинным патриотом родины, много сделавшим для укрепления российской государственности, воспитания молодежи в духе любви к отечеству", - написала Матвиенко в телеграмме, направленной в Московский совет ветеранов. Этот совет Владимир Долгих возглавлял с 2002 года, совмещая отстаивание прав ветеранов и заботу о них с работой в других сферах.

В столичном департаменте труда и соцзащиты населения вспоминают, как в год 75-летия Победы Владимир Иванович всей душой и сердцем переживал, чтобы несмотря на пандемию и самоизоляцию, фронтовики и труженики тыла получили юбилейные награды в торжественной обстановке и не чувствовали себя забытыми дома. И добился этого, несмотря на все трудности. Впрочем, как и всегда. В начале декабря Владимиру Долгих исполнилось бы 96 лет.