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08.10.2020 20:43
Рубрика: Общество

Пятерка за 1945

"Диктант Победы" всколыхнул интерес к истории
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
В день окончания Второй мировой войны по всей стране и за ее пределами прошел "Диктант Победы". "Площадки для диктанта были организованы во всех городах нашей страны с населением более пяти тысяч человек и в 76 странах за рубежом, - сказал, подводя итоги акции, глава Российского исторического общества (РИО), сопредседатель организационного комитета "Наша победа" Сергей Нарышкин. - Поистине масштаб впечатляющий".

Итак, если в прошлом году в акции приняли участие в общей сложности более 150 тысяч человек, то в этом свыше миллиона. Победителей оказалось 20. Наивысший балл - у 1009 человек. Восемь из них живут за границей: в Луганской народной республике (ЛНР), Финляндии, Марокко и Германии. Самому младшему отличнику - 12 лет, а самому старшему - 94. Регионом-лидером по количеству участников в этом году стала Московская область - 75 тысяч. На втором месте ЛНР - 1980 человек.

Фото: РИА Новости
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"Диктант Победы" призван защитить историческую правду о решающем вкладе советского народа в разгром фашистской Германии, о героях и жертвах войны и преступлениях нацистов, которым нет срока давности, - подчеркнул Нарышкин. - Сохранение памяти о событиях тех лет - это не только дань уважения поколению победителей, это еще и залог нашего общего мирного будущего".

Глава РИО уверен, что попыткам переписать историю Россия может противопоставить только точные факты. "Идея "Диктанта Победы" в том и состоит, чтобы помочь всем желающим пополнить свои исторические знания о причинах, ходе, результатах Великой Отечественной войны", - заявил он.

Диктант - условное название, скорее, это был тест. Задания касались самого широкого спектра вопросов, начиная с хода боевых действий, положения на фронтах и заканчивая достижениями советской науки и промышленности тех лет. "В целом все успешно справились", - считает Сергей Нарышкин. А это значит, что диктанту "удалось всколыхнуть интерес российского общества к нашей истории".

"Мы видим, что лет пять - десять назад были определенные проблемы со знанием истории у молодежи, сейчас эти проблемы уходят. В этом свою роль сыграли принятие историко-культурного стандарта, новые учебники истории, которые не искажают память и историческую действительность, такие акции, как "Диктант Победы", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов. И добавил, что в акции приняли участие 290 тысяч школьников, что составило около 60% от общего числа писавших диктант. Более 320 учащихся школ получили высшую оценку диктанта - 25 баллов.

Самому младшему отличнику, написавшему диктант Победы, 12 лет, самому старшему - 94

А руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о технологии проведения "Диктанта Победы": "Технология, которую мы применяем, - это технология, аналогичная Единому государственному экзамену. Варианты, которые мы предложили участникам диктанта, были распределены на часовые зоны". К слову, помогали наладить процесс более 10 тысяч педагогов.

Сергей Кравцов, в свою очередь, уточнил, что хотя самому юному участнику, набравшему максимальный балл, было 12 лет, но среди писавших диктант были и шестилетки.

Справка "РГ"

По данным замсекретаря Генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, общее количество площадок составило свыше 11 тысяч.

Общество История Правительство Рособрнадзор Вторая мировая война

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