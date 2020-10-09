В финале "Ролан Гаррос" сыграют Надаль и Джокович

В финале Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Первым в финал вышел Надаль, который в полуфинале встречался с аргентинцем Диего Шварцманом. Стартовые два сета Надаль выиграл с одинаковым счетом 6:3. В третьем Шварцман оказал достойное сопротивление и победитель партии определился на тай-брейке.

Однако на решающий момент матча у аргентинца сил уже не осталось. В итоге Надаль выиграл укороченный гейм под ноль. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут.

Во втором полуфинале сошлись первый номер мирового рейтинга серб Новак Джокович и грек Стефанас Циципас. В двух стартовых партиях успех оказался на стороне Джоковича - 6:3, 6:2. Однако затем Циципас переломил ход поединка - 7:5, 6:4.

Но в пятом сете Джокович сумел прибавить, и шансов на успех у грека практически не было. 6:1, и спустя 3 часа 55 минут серб вышел в финал, который состоится в воскресенье.