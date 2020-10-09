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09.10.2020 11:36
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали смешными обвинения от США в саботаже создания вакцины

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обвинения американской стороны в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19. Он назвал такие заявления "голословными и смешными".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Трамп: Вакцина от COVID-19 будет готова в США только после выборов

Ранее с такими обвинениями выступил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Он также отметил, что перечисленные страны пытаются похитить любую вакцину, которую США могут создать. При этом он не уточнил, на чем основываются его выводы.

- Подобная риторика, скорее, от досады, - отметил Слуцкий в комментарии журналистам. - Хорошо, что еще не предложили наложить новые санкции на РФ за разработку "Спутник V" под предлогом очередного мифического вмешательства.

Комментируя эту тему уже серьезно, политик напомнил, что Вашингтон не раз демонстрировал методы недобросовестной конкуренции. "Пандемия в этом плане, к большому сожалению, оказалась не исключением", - констатировал он.

Слуцкий подчеркнул, что Россия "совершенно точно никому не мешает и не препятствует". "Напротив, мы готовы к самому широкому сотрудничеству в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это общемировой вызов", - отметил глава комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Госдума Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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