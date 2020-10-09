В Канаде установлен новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

На 2 436 человек возросло в Канаде количество зараженных коронавирусом. Общее количество их теперь достигло 175 559. Об этом сообщил минздрав страны.

Таким образом, там установлен новый рекорд по этому показателю (предыдущий был зафиксирован 6 октября - 2 363 случая). В среду сообщалось о 1,8 тыс. заразившихся.

В Канаде зафиксировано 9 557 летальных исходов. Лишь за последние сутки умерли 16 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 7,9 млн жителей страны, выздоровели 147,5 тыс. человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зарегистрирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкий рост заразившихся. 17 сентября выявили более 1 тыс. новых инфицированных, что стало рекордом с конца мая. Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, на которые приходится более 80% всех случаев заражения вирусом.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо 23 сентября сказал, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может быть хуже первой, весенней.

В мире число инфицированных превысило 36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 338 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 5,5 тыс., приблизившись к 1,05 млн.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 7 419 230. Далее следуют Индия (6 835 655), Бразилия (4 969 141), Россия (1 260 112), Колумбия (869 808), Испания (835 901), Перу (832 468), Аргентина (824 468), Мексика (769 558) и Южная Африка (683 242).