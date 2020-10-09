В Кремле поздравили программу ООН с Нобелевской премией

За вручением Нобелевской премии мира в Кремле не следили, но лауреата - Всемирную продовольственную программу ООН - поздравили с этой наградой.

"Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим, у нас очень напряженная повестка", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков передал поздравления Всемирной продовольственной программе ООН. "Благими делами занимаются", - сказал он.

На вопрос, связана ли работа программы с Россией, представитель Кремля ответил: "Мне неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь у нас". "Я не думаю, что есть необходимость", - заключил он.

Напомним, что премию Всемирная продовольственная программа получила за "усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах".