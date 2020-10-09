Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе

На почетное звание претендовали 318 кандидатов, в том числе 107 организаций. Среди них - шведская экоактивистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, студентка из Судана Алаа Салах, президент США Дональд Трамп.
Церемония вручения премии мира пройдет 10 декабря - в день смерти Альфреда Нобеля.
Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы устроителей - послушать вживую нобелевскую лекцию в мэрии Осло смогут не больше сотни гостей.
Обладатель самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности получит денежный приз размером 10 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов).
На этой неделе Шведская королевская академия наук огласили имена лауреатов по медицине, физике, химии и литературе. 12 октября станет известно, кто получит Нобелевскую премию по экономическим наукам.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E