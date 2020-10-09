Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе

Нобелевскую премию мира в этом году получила Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания. Престижная награда присуждена за "важные усилия по предотвращению голода, особенно в зонах конфликта". По заявлению Нобелевского комитета, "в этом году 136 млн человек по всему миру столкнулись с острым дефицитом продовольствия".