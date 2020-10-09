В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы

Ограничений на передвижение между регионами в связи с ситуацией с коронавирусом нет, но меры контроля допустимы. Об этом заявили в Кремле.

На прозвучавшую на брифинге просьбу оценить ограничения на въезд из-за коронавируса и заградительные посты на трассах в некоторых регионах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, действительно ли речь идет о полном перекрытии. "Это заградительные посты с учетом въезжающих в регион", - ответил журналист.

"Это же не перекрытие границ", - прокомментировал Песков.

"Но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы", - заявил представитель Кремля.

"Здесь вы не правильно сформулировали, - заключил пресс-секретарь президента. - Как не было, так и нет таких мер".