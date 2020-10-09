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09.10.2020 14:47
Рубрика: В мире

В Мадриде объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании ввели на территории Мадрида режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"). Как пишут местные СМИ, решение было принято сегодня утром на заседании совета министров, причем главу региона Исабель Диас Аюсо об этом уведомили практически постфактум. Кабмин пытался согласовать с ней данное решение заранее, но смог связаться только тогда, когда заседание правительства уже началось.

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В итоге в Мадриде был объявлен режим чрезвычайного положения на 15 дней, чтобы его продлить, понадобится получить одобрение нижней палаты парламента.

Для жителей испанской столицы и еще девяти муниципалитетов региона, где ранее была ограничена свобода передвижения, практически ничего не изменилось. Просто теперь въезд и выезд из городов запрещен по решению не министерства здравоохранения, а кабинета министров.

Эти меры по сдерживанию коронавируса были введены в начале октября, но правительство региона не было согласно с ними и подало апелляцию. Высший суд Мадрида, рассмотрев жалобу, отказался ратифицировать ограничения на передвижение, и они утратили свою силу. Собственные указы об особых мерах в области здравоохранения власти региона так и не издали, и правительство страны решило активировать "режим тревоги".

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