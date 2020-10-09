В Москве завершено расследование дела о разглашении банковской тайны

Сотрудник столичного банка разгласил банковскую тайну. Несмотря на то, что мужчина в кредитной организации уже не работал, доступ к сведениям, представляющим банковскую тайну, он имел.

В Следственном управлении УВД по ЦАО Москвы сообщили, что он получил предложение о разглашении секретных сведений за денежное вознаграждение. Мужчина согласился и предоставил "заказчику" всю запрашиваемую информацию в мессенджере. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.