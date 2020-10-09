В Одинцове школьник впал в кому из-за алкоголя

В подмосковном Одинцове госпитализирован подросток в коме. Как сообщает KP.Ru, причиной стало алкогольное отравление.

Выяснилось, что 15-летний школьник вернулся вечером домой и пожаловался бабушке на плохое самочувствие. Когда ему стало хуже, женщина вызвала скорую помощь.

Подросток был доставлен в больницу без сознания. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Как стало известно, мальчик с друзьями сумели где-то купить алкоголь, после чего пришли в ресторан быстрого питания и там смешали его с купленной газировкой, чтобы сотрудники заведения ничего не заподозрили.