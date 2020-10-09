В России может появиться нацпроект в сфере водного транспорта

В России может быть сформирован еще один национальный проект, посвященный развитию водных транспортных путей, заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе заседания итоговой коллегии Минтранса.

Как отметил первый вице-премьер, необходимо с водными путями проделать примерно ту же работу, что проводится по автодорогам, то есть сформировать план опорной сети с учетом грузопотоков и пассажиропотоков.

"Эту работу договорились проделать в течение следующего года и вполне возможно, что появится еще один нацпроект, как аналог БКАД, где мы все эти деньги сконцентрируем", - сказал Белоусов.

По его словам, в стране уже есть программы дноуглубительных работ, строительства гидроузлов и другие программы, их нужно будет привязать к единой схеме опорной сети. При этом, в нацпроекта будет предусмотрено поддержание и развитие грузовых и пассажирских перевозок, подчеркнул Белоусов.