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В Россию пришел удешевленый Samsung Galaxy S20. Цена - ниже 50 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
09.10.2020,  
12:48
Смартфон Galaxy S20 FE. Фото: Samsung Смартфон Galaxy S20 FE. Фото: Samsung
Смартфон Galaxy S20 FE. Фото: Samsung

На российском рынке начались продажи удешевленного флагмана Samsung Galaxy S20 FE - Fan Edition. Он получил почти все функции топовой модели - и одновременно более низкую цену.

Смартфон Galaxy S20 FE. Фото: Samsung

Что покупатель получает за 49990 рублей?

- 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц

- тройную камеру с основным, ультраширокоугольным и 3X оптическим зум-модулями (12, 12 и 8 Мп соответственно)

- фронтальную камеру на 32 Мп

- аккумулятор на 4500 мАч с быстрой, беспроводной и обратной зарядками

- модуль NFC/MST для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.0

- 6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб постоянной

- поддержку двух SIM-карт/карты памяти

- топовый чип Samsung Exynos 990

- порт USB-C

- дизайн, как у Galaxy S20

- Android 10 и три года получения глобальных обновлений

Не делайте этого. Пять вещей, которые могут "убить" смартфон

В Samsung отмечают, что аппарат был создан на базе опроса пользователей по всему миру, получив те характеристики, которые оказались наиболее востребованными.

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