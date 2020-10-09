На российском рынке начались продажи удешевленного флагмана Samsung Galaxy S20 FE - Fan Edition. Он получил почти все функции топовой модели - и одновременно более низкую цену.

Смартфон Galaxy S20 FE. Фото: Samsung

Что покупатель получает за 49990 рублей?

- 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц

- тройную камеру с основным, ультраширокоугольным и 3X оптическим зум-модулями (12, 12 и 8 Мп соответственно)

- фронтальную камеру на 32 Мп

- аккумулятор на 4500 мАч с быстрой, беспроводной и обратной зарядками

- модуль NFC/MST для бесконтактных платежей, Bluetooth 5.0

- 6/8 Гб оперативной и 128/256 Гб постоянной

- поддержку двух SIM-карт/карты памяти

- топовый чип Samsung Exynos 990

- порт USB-C

- дизайн, как у Galaxy S20

- Android 10 и три года получения глобальных обновлений

В Samsung отмечают, что аппарат был создан на базе опроса пользователей по всему миру, получив те характеристики, которые оказались наиболее востребованными.