В США конгрессмены могут создать комиссию для оценки здоровья Трампа

Демократы в Палате представителей Конгресса США рассматривают возможность создания комиссии для оценки состояния здоровья президента США Дональда Трампа. Такую информацию в четверг распространил телеканал Fox News, ссылаясь на слова спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Возвращайтесь завтра, мы будем говорить о 25-й поправке к Конституции", - приводит телеканал слова Пелоси. Он поясняет, что согласно этой поправке, конгресс США наделен правом создать комиссию для оценки состояния здоровья действующего президента. В случае, признания главы государства неспособным осуществлять полномочия, его обязанности передаются вице-президенту. Однако для этого он сам должен согласиться с выводами комиссии, что крайне маловероятно, пишет ТАСС.

Трамп уже подверг критике намерения Пелоси. "Это сумасшедшая Нэнси должна находиться под наблюдением", - написал хозяин белого дома в своем Twitter. Спикер ранее настаивала на том, чтобы американский лидер предоставил свидетельства того, что он не болеет коронавирусом.

Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что у главы государства нет признаков прогрессирования заболевания, вызванного SARS-CoV-2, лечение было успешным, и 10 октября президент сможет вернуться к публичным мероприятиям.

Напомним, в ночь на второе октября Трамп сообщил, что у них с супругой выявлен коронавирус. Позже главе государства стало хуже и он был госпитализирован в медцентр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В начале этой недели Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.