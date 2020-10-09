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Рубрика: В мире

В Венесуэле одобрен закон о противодействии санкциям США

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Фото: AFP/Federico PARRA Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Фото: AFP/Federico PARRA
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Фото: AFP/Federico PARRA

Конституционная ассамблея Венесуэлы в четверг одобрила подготовленный правительством закон, целью которого является борьба с последствиями санкций США. Об этом сообщила вице-президент страны Дельси Родригес. Она поблагодарила ассамблею за то, что она дала ход "Антиблокадному закону" ради счастья венесуэльского народа и производственного развития республики.

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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро представил законопроект, нацеленный на противодействие американским санкциям, пишет ТАСС. Этот документ наделяет правительство полномочиями, позволяющими защитить венесуэльские активы внутри страны и за рубежом, а также способствующими восстановлению экономики. Законопроект был направлен на рассмотрение Конституционной ассамблеи, а не парламенту, в котором большинство принадлежит оппозиции.

По данным властей Венесуэлы, за пять лет (с 2014 по 2019 год) из-за санкций США Боливарианская республика потеряла 99% валютных доходов.

Мадуро: Венесуэла способна противостоять любому президенту США
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