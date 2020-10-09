"ВКонтакте" запустил новый дизайн, который многим нравится. Как его включить

Команда разработчиков "ВКонтакте" объявила о запуске нового логотипа, шрифта и дизайна сайта для компьютеров. Иконки "стали ярче и лаконичнее", а шапка из синей стала белой.

Фото: ВКонтакте

Отмечается, что похожие решения уже были использованы в мобильной версии сайта и мобильном приложении. Включить новый десктопный дизайн можно в разделе настроек профиля, промотав страницу вниз.

Логотип, в свою очередь, обзавелся кириллицей и выглядит как слово "ВКонтакте" вместо прежнего VK. Шрифт для написания использовался собственный - VK Sans.

Фото: ВКонтакте

Пользователи "ВКонтакте" оценивают новый дизайн скорее положительно.