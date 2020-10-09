Володин рассказал о рассмотрении нового бюджета

Комитеты Госдумы на следующей неделе сосредоточатся на проекте бюджета на 2021-2023 годы, а первое чтение состоится 29 октября. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщив также подробности о подготовке документа к рассмотрению.

Спикер, которого цитирует сайт нижней палаты, отметил, что "на следующей неделе начинается важный этап подготовки проекта бюджета к рассмотрению в первом чтении". Он уточнил, что большинство комитетов сосредоточатся на обсуждении проекта трехлетнего бюджета - "каждого его раздела, каждой госпрограммы - с участием руководителей профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, экспертов".

15 октября истекает срок представления отзывов, замечаний и заключений к проекту. А 14 октября состоится заседание Трехсторонней комиссии, в состав которой входят депутаты, сенаторы и представители правительства. Комиссия рассмотрит те разделы документа, которые касаются межбюджетных трансфертов, поддержки региональных бюджетов.

На 15 октября намечено заседание Комитета по бюджету и налогам с участием глав Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты и Центробанка. По словам спикера, будут рассмотрены основные параметры проекта бюджета. После чего думские комитеты будут рассматривать каждую государственную программу в отдельности.

- Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, - сказал Володин, - разъяснять, насколько обоснованы те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо "сделать все, чтобы поручения президента, касающиеся благополучия граждан, повышения качества их жизни, обеспечения экономического роста, развития страны, были реализованы".

Кроме того, вместе с бюджетом депутаты рассмотрят распределение ассигнований по федеральным адресным инвестиционным программам. Изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие одновременное рассмотрение бюджета и ФАИП, были приняты в июле. "Это важный механизм парламентского контроля. Он позволяет понять, на строительство каких объектов и в какие регионы идут средства, как они расходуются и каков результат", - подчеркнул Вячеслав Володин.

До первого чтения законопроект о трехлетнем бюджете также обсудят в парламентских фракциях. Председатель ГД напомнил, что первое чтение бюджета запланировано на 29 октября.