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09.10.2020 12:49
Рубрика: Власть

Володин рассказал о рассмотрении нового бюджета

Текст: Татьяна Замахина
Комитеты Госдумы на следующей неделе сосредоточатся на проекте бюджета на 2021-2023 годы, а первое чтение состоится 29 октября. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщив также подробности о подготовке документа к рассмотрению.

Спикер, которого цитирует сайт нижней палаты, отметил, что "на следующей неделе начинается важный этап подготовки проекта бюджета к рассмотрению в первом чтении". Он уточнил, что большинство комитетов сосредоточатся на обсуждении проекта трехлетнего бюджета - "каждого его раздела, каждой госпрограммы - с участием руководителей профильных министерств, Счетной палаты, Центробанка, экспертов".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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15 октября истекает срок представления отзывов, замечаний и заключений к проекту. А 14 октября состоится заседание Трехсторонней комиссии, в состав которой входят депутаты, сенаторы и представители правительства. Комиссия рассмотрит те разделы документа, которые касаются межбюджетных трансфертов, поддержки региональных бюджетов.

На 15 октября намечено заседание Комитета по бюджету и налогам с участием глав Минфина, Минэкономразвития, Счетной палаты и Центробанка. По словам спикера, будут рассмотрены основные параметры проекта бюджета. После чего думские комитеты будут рассматривать каждую государственную программу в отдельности.

- Мы договорились с правительством, что министры будут лично представлять государственные программы по своему профилю, - сказал Володин, - разъяснять, насколько обоснованы те или иные расходы, каких результатов планируется достигнуть.

Фото: iStock
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Парламентарий подчеркнул, что необходимо "сделать все, чтобы поручения президента, касающиеся благополучия граждан, повышения качества их жизни, обеспечения экономического роста, развития страны, были реализованы".

Кроме того, вместе с бюджетом депутаты рассмотрят распределение ассигнований по федеральным адресным инвестиционным программам. Изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие одновременное рассмотрение бюджета и ФАИП, были приняты в июле. "Это важный механизм парламентского контроля. Он позволяет понять, на строительство каких объектов и в какие регионы идут средства, как они расходуются и каков результат", - подчеркнул Вячеслав Володин.

До первого чтения законопроект о трехлетнем бюджете также обсудят в парламентских фракциях. Председатель ГД напомнил, что первое чтение бюджета запланировано на 29 октября.

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