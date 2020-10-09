Врач перечислил вредные в период пандемии продукты

В сезон вирусных инфекций и борьбы с пандемией очень важен иммунитет. Именно его работа оберегает организм от болезней. Поддержать иммунную защиту способно правильное питание, отмечает врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

"Фастфуд, консервы и жареная пища - тот набор продуктов, который в период пандемии лучше исключить из рациона. Стоит сократить также и употребление сахара, поскольку он негативно влияет на стенки сосудов", - цитирует эксперта РИА Новости.

Добавить в рацион сейчас стоит овощи и салатную зелень. Содержащиеся в них витамины и минералы благотворно скажутся на активности иммунитета. Молочные продукты, мясо птицы, рыба - то, что доктор осенью прописал. Помимо режима питания врач также советует обратить внимание на образ жизни: избегать стрессов, побольше двигаться и дышать свежим воздухом.