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09.10.2020 18:02
Рубрика: Спорт

Все старты на Гран-при Айфеля в "Формуле-1" в пятницу отменили

Текст: Максим Домчев

Обе пятничные тренировки в рамках Гран-при Айфеля, 11-го этапа чемпионата "Формулы-1", были отменены, сообщается на официальном сайте соревнований. Причиной тому стала непогода в районе трассы "Нюрбургринг".

Фото: GettyImages
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Сначала из-за дождя и сильного тумана не состоялась первая свободная практика, а следом и вторая. На трассу не смог прибыть медицинский вертолет, таким образом организаторы оказались не в состоянии обеспечить необходимый уровень безопасность проведения соревнований.

В Международной автомобильной федерации (FIA) признали, что из-за удаленности ближайшей больницы будет нарушен протокол безопасности, поскольку по нему пострадавшего необходимо доставить до больницы не позже чем за 20 минут.

По предварительным прогнозам, в субботу ожидается более благоприятная погода. На этот день запланирована третья практика и квалификация, гонка пройдет в воскресенье.

Спорт Формула-1

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