Всероссийский экономический диктант впервые прошел только онлайн

7 и 8 октября 2020 года в четвертый раз состоялась общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант", организованная Вольным экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов, Финансового университета при Правительстве РФ, ведущих вузов России, администраций субъектов РФ и институтов РАН.

Акция впервые прошла только в формате онлайн во всех 85 субъектах РФ, а также в Монголии, Приднестровье, Беларуси, Таджикистане, Казахстане и Армении. Диктант написали и в крупных региональных центрах, таких как Новосибирск и Ростов-на-Дону, и в небольших поселениях, таких как села Селино Курской области и Новая Усмань Воронежской области.

"Если в середине XX века период устаревания технических знаний составлял десять лет, сейчас этот срок сократился до двух-пяти лет. То же можно сказать и о знаниях экономических - в современном мире все стремительно меняется. Уровень экономической грамотности нужно повышать постоянно, и экономический диктант напоминает об этом, - отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Экономика сложна даже для экономистов, так что, если вы считаете себя экономически подкованным человеком, нелишне будет это проверить. Или понять, каких знаний вам не хватает".

География диктанта и число его участников растут каждый год. В этот раз за два дня в акции приняли участие более 183 тысяч человек. Руководитель Аналитической группы и рабочей комиссии Всероссийского экономического диктанта, заведующий кафедрой "Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности" МАИ Роман Голов полагает, что на значительный прирост аудитории диктанта в этом году повлияла сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, из-за которой акция впервые прошла исключительно в режиме онлайн.

"В прошлом году необходимость посещения региональной площадки могла вызывать трудности у людей, проживающих на географически удаленных и труднодоступных территориях. Онлайн-формат диктанта в 2020 году позволил этой категории участников полноценно написать его наравне с другими, поскольку для участия в нем достаточно было наличия у них смартфона или планшета, которые в наше время есть практически у всех людей. Несмотря на взрывной интерес к написанию диктанта, возникающие трудности устранялись, а продление акции еще на один день позволило принять участие в тестировании всем желающим", - рассказал Роман Голов.

Участвовать в диктанте мог любой желающий - от школьника до профессора.

"Всероссийский экономический диктант − это не только возможность проверить свои знания, но и более глубокое погружение в нашу историю, стремление узнать что-то новое, − отметила профессор кафедры государственного и муниципального управления УрГЭУ Наталья Власова, проходившая диктант наравне со своими студентами. − Все вопросы очень интересные и многие "жизненные"".

С этим согласилась и участница акции Екатерина Щетинина. "Вопросы интересные - как теоретического, так и практического характера. Есть над чем подумать! Речь идет, в частности, о вопросе про налоговую ставку", - поделилась она впечатлением в социальных сетях проекта. "Экономический диктант вызвал интерес не только у студентов, а даже у их родителей. Это возможность найти еще одни общие интересы родителей и детей", - написала участница диктанта Лариса Чеганова.

Вопросы диктанта были разработаны методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, руководителем департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. "Мы исключили из заданий вопросы, связанные со знанием теоретических экономических проблем, потому что диктант пишут не профессиональные экономисты, а обычные люди, - пояснил Дмитрий Сорокин. - Вопросы по большей части были посвящены прикладным ситуациям, с которыми может столкнуться каждый. Например, вы хотите начать свой бизнес. Вопрос - сможете ли вы сделать элементарные расчеты: если я поступлю так-то, то экономическая прибыль будет такой-то? Ответили неправильно? Значит, прежде, чем вкладывать деньги и открывать свой бизнес, нужно немного подучиться".

Ученый также обратил внимание на то, что в этом году исполняется 75 лет Великой победе и 255 лет со дня основания ВЭО России. "Мы впервые сделали вопросы об экономике Великой победы и об истории ВЭО России одинаковыми как для школьников, так и для всех остальных. Я надеюсь, изучение результатов диктанта позволит нам понять, кто лучше знает экономическую историю и, исходя из этого, скорректировать педагогическую работу", - добавил Дмитрий Сорокин.

Знания в области экономики проверяли не только в образовательных организациях, но и в администрациях регионов РФ, библиотеках, культурных центрах и бизнес-инкубаторах. По традиции была организована площадка в Министерстве экономики Республики Саха (Якутия). В Уральском федеральном округе в акции участвовали четыре крупных промышленных предприятия.

В ближайшее время по итогам диктанта 2020 года будет подготовлен аналитический отчет, а также экспертные рекомендации по совершенствованию образовательных программ экономических дисциплин.