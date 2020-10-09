Выпущены новые процессоры AMD Ryzen. Они оказались мощнее Intel

Компания AMD официально представила новые десктопные процессоры линейки Ryzen 5000. Топовый чип Ryzen 9 5900X в AMD назвали "лучшим в мире игровым процессором", сравнив его с Intel Core i9-10900K.

Фото: AMD

В компании утверждают, что в большинстве популярных игр, таких как Dota 2, PUBG, League of Legents, CS:GO, Far Cry и других, новый AMD Ryzen 9 работает до 21 процента быстрее по сравнению с конкурентом.

Фото: AMD

Помимо "девятки", в новую линейку чипов вошли Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, а также еще один топовый Ryzen 9 5950X - все они изготовлены по 7-нм техпроцессу, но благодаря архитектуре Zen 3 имеют увеличенный показатель IPC (число выполняемых инструкций за такт). В продажу они поступят 5 ноября, цены установлены следующие:

- AMD Ryzen 5 5600X - 299 долларов

- AMD Ryzen 7 5800X - 449 долларов

- AMD Ryzen 9 5900X - 549 долларов

- AMD Ryzen 9 5950X - 799 долларов

Производитель также обещает, что новые процессоры будут совместимы со старыми материнскими платами.

Ответить на этот дерзкий выпад в Intel смогут только в первом квартале 2021 года, когда состоится старт продаж новых процессоров Core одиннадцатого поколения.