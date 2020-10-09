Вышел трейлер молодежного сериала "Новенький"

Первый трейлер нового российского молодежного сериала "Новенький", созданного при поддержке Института развития интернета, опубликован на YouTube. В восьми сериях речь пойдет о такой жесткой проблеме, как буллинг среди подростков.

Главный герой сериала Макс в исполнении актера и рэпера Глеба Калюжного ("14+") переезжает из Москвы в условный провинциальный городок Юровск. Новые одноклассники не принимают парня и начинают травлю. После пьяной вечеринки на природе Макс исчезает.

Режиссерами и авторами сценария "Новенького" выступили Оксана Барковская и Ирина Гурьянова. Сериал снимался в сентябре в городе Калязин Тверской области. Помимо профессиональных актеров в съемках приняли участие учащиеся местной школы. Также на съемочной площадке отметился МС Сенечка, восходящая звезда русского рэпа. Его песня "Лоу лайф" стала главной темой сериала.

Премьера проекта состоится 11 октября на платформе START. Позже сериал можно будет увидеть на YouTube и "ВКонтакте".

52% опрошенных школьников из России хоть раз сталкивались с проявлениями агрессии со стороны окружающих во время учебы. 32% ребят отметили психологическое давление и оскорбления, которые слышали в свой адрес. 26,6% респондентов рассказали о физической агрессии - толчках, побоях и так далее. При этом более 15% опрошенных предпочитают не рассказывать о травле взрослым.