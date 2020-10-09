WarnerMedia планирует сокращать расходы и увольнять персонал

План реструктуризации своей деятельности готовит медиахолдинг WarnerMedia. Ущерб, который пандемия коронавируса нанесла кинопрокату, кабельному телевидению и телевизионной рекламе, отразился на финансовом состоянии корпорации, пишет The Wall Street Journal.

"Основная задача сейчас - сократить расходы на 20%, а это чревато увольнением нескольких тысяч сотрудников принадлежащих холдингу кинокиностудии Warner Bros., телеканалов HBO, TBS и других", - цитирует издание ТАСС.

Причем это уже будет вторая волна сокращений персонала в корпорации. В августе в компании уволили свыше 500 сотрудников Warner Bros. Добавим, что WarnerMedia принадлежит телекоммуникационной компании AT&T.