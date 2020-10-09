За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 3701

2. Санкт-Петербург 469

3. Московская область 411

4. Ростовская область 265

5. Нижегородская область 247

6. Воронежская область 195

7. Свердловская область 191

8. Архангельская область 183

9. Ханты-Мансийский АО 175

10. Кемеровская область 168

11. Красноярский край 165

12. Ставропольский край 157

13. Волгоградская область 151

14. Ульяновская область 150

15. Ямало-Ненецкий АО 149

16. Иркутская область 146

17. Саратовская область 144

18. Мурманская область 143

19. Алтайский край 142

20. Республика Коми 135

21. Омская область 132

22. Томская область 131

23. Оренбургская область 130

24. Забайкальский край 129

25. Республика Крым 125

26. Самарская область 121

27. Удмуртская Республика 116

28. Тюменская область 112

29. Пензенская область 107

30. Республика Саха (Якутия) 107

31. Республика Алтай 103

32. Краснодарский край 102

33. Хабаровский край 101

34. Орловская область 100

35. Ленинградская область 97

36. Пермский край 96

37. Республика Бурятия 96

38. Брянская область 92

39. Челябинская область 92

40. Новосибирская область 87

41. Тверская область 86

42. Калужская область 82

43. Республика Дагестан 82

44. Приморский край 81

45. Курская область 80

46. Карачаево-Черкесская Республика 80

47. Кировская область 80

48. Белгородская область 78

49. Республика Калмыкия 78

50. Ивановская область 73

51. Ярославская область 73

52. Республика Карелия 72

53. Костромская область 70

54. Кабардино-Балкарская Республика 70

55. Калининградская область 67

56. Рязанская область 65

57. Вологодская область 65

58. Республика Хакасия 65

59. Новгородская область 61

60. Курганская область 61

61. Тамбовская область 58

62. Астраханская область 57

63. Владимирская область 56

64. Сахалинская область 56

65. Смоленская область 55

66. Республика Ингушетия 55

67. Тульская область 53

68. Амурская область 53

69. Липецкая область 52

70. Республика Мордовия 50

71. Республика Башкортостан 47

72. Магаданская область 43

73. Республика Адыгея 42

74. Республика Северная Осетия 38

75. Псковская область 37

76. Республика Тыва 36

77. Республика Марий Эл 35

78. Камчатский край 35

79. Республика Татарстан 32

80. Чувашская Республика 32

81. г.Севастополь 32

82. Еврейская АО 28

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 4

85. Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

3. Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан 0,5% За последние сутки подтвержден 201 летальный случай Владимирская область 2

Воронежская область 2

Ивановская область 2

Костромская область 8

Курская область 2

Липецкая область 1

Московская область 7

Орловская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 2

Москва 33

Республика Коми 2

Архангельская область 2

Вологодская область 4

Мурманская область 3

Псковская область 1

Санкт-Петербург 22

Республика Крым 2

Краснодарский край 4

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 9

Севастополь 1

Республика Дагестан 6

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 3

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 2

Пермский край 4

Кировская область 6

Нижегородская область 5

Пензенская область 1

Саратовская область 2

Курганская область 2

Свердловская область 7

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 3

Алтайский край 8

Красноярский край 2

Иркутская область 3

Кемеровская область 7

Новосибирская область 2

Омская область 4

Республика Бурятия 4

Забайкальский край 1

Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 22 257 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 092 человека Белгородская область 77

Брянская область 70

Владимирская область 22

Воронежская область 220

Ивановская область 26

Калужская область 53

Костромская область 37

Курская область 44

Липецкая область 52

Московская область 225

Орловская область 59

Рязанская область 23

Смоленская область 16

Тамбовская область 36

Тверская область 23

Тульская область 46

Ярославская область 46

Москва 1424

Республика Карелия 22

Республика Коми 178

Архангельская область 49

Вологодская область 12

Калининградская область 23

Ленинградская область 29

Мурманская область 103

Новгородская область 17

Псковская область 10

Санкт-Петербург 235

Республика Адыгея 31

Республика Калмыкия 87

Республика Крым 45

Краснодарский край 27

Астраханская область 26

Волгоградская область 166

Ростовская область 286

Севастополь 45

Республика Дагестан 89

Республика Ингушетия 31

Кабардино-Балкарская Республика 20

Карачаево-Черкесская Республика 18

Республика Северная Осетия - Алания 21

Ставропольский край 158

Республика Башкортостан 10

Республика Марий Эл 23

Республика Мордовия 42

Республика Татарстан 21

Удмуртская Республика 132

Республика Чувашия 29

Пермский край 61

Кировская область 59

Нижегородская область 227

Оренбургская область 156

Пензенская область 67

Самарская область 95

Саратовская область 94

Ульяновская область 94

Курганская область 74

Свердловская область 134

Тюменская область 31

Ханты-Мансийский автономный округ 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 26

Челябинская область 89

Республика Алтай 62

Республика Тыва 6

Республика Хакасия 53

Алтайский край 129

Красноярский край 86

Иркутская область 168

Кемеровская область 114

Новосибирская область 46

Омская область 88

Томская область 91

Республика Бурятия 98

Республика Саха (Якутия) 53

Забайкальский край 41

Камчатский край 9

Приморский край 52

Амурская область 49

Магаданская область 25

Хабаровский край 52

Сахалинская область 49

Еврейская автономная область 27

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 1 009 421. В "Сбере" спрогнозировали пики заболеваемости коронавирусом