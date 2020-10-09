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09.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 3701
  • 2. Санкт-Петербург 469
  • 3. Московская область 411
  • 4. Ростовская область 265
  • 5. Нижегородская область 247
  • 6. Воронежская область 195
  • 7. Свердловская область 191
  • 8. Архангельская область 183
  • 9. Ханты-Мансийский АО 175
  • 10. Кемеровская область 168
  • 11. Красноярский край 165
  • 12. Ставропольский край 157
  • 13. Волгоградская область 151
  • 14. Ульяновская область 150
  • 15. Ямало-Ненецкий АО 149
  • 16. Иркутская область 146
  • 17. Саратовская область 144
  • 18. Мурманская область 143
  • 19. Алтайский край 142
  • 20. Республика Коми 135
  • 21. Омская область 132
  • 22. Томская область 131
  • 23. Оренбургская область 130
  • 24. Забайкальский край 129
  • 25. Республика Крым 125
  • 26. Самарская область 121
  • 27. Удмуртская Республика 116
  • 28. Тюменская область 112
  • 29. Пензенская область 107
  • 30. Республика Саха (Якутия) 107
  • 31. Республика Алтай 103
  • 32. Краснодарский край 102
  • 33. Хабаровский край 101
  • 34. Орловская область 100
  • 35. Ленинградская область 97
  • 36. Пермский край 96
  • 37. Республика Бурятия 96
  • 38. Брянская область 92
  • 39. Челябинская область 92
  • 40. Новосибирская область 87
  • 41. Тверская область 86
  • 42. Калужская область 82
  • 43. Республика Дагестан 82
  • 44. Приморский край 81
  • 45. Курская область 80
  • 46. Карачаево-Черкесская Республика 80
  • 47. Кировская область 80
  • 48. Белгородская область 78
  • 49. Республика Калмыкия 78
  • 50. Ивановская область 73
  • 51. Ярославская область 73
  • 52. Республика Карелия 72
  • 53. Костромская область 70
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 70
  • 55. Калининградская область 67
  • 56. Рязанская область 65
  • 57. Вологодская область 65
  • 58. Республика Хакасия 65
  • 59. Новгородская область 61
  • 60. Курганская область 61
  • 61. Тамбовская область 58
  • 62. Астраханская область 57
  • 63. Владимирская область 56
  • 64. Сахалинская область 56
  • 65. Смоленская область 55
  • 66. Республика Ингушетия 55
  • 67. Тульская область 53
  • 68. Амурская область 53
  • 69. Липецкая область 52
  • 70. Республика Мордовия 50
  • 71. Республика Башкортостан 47
  • 72. Магаданская область 43
  • 73. Республика Адыгея 42
  • 74. Республика Северная Осетия 38
  • 75. Псковская область 37
  • 76. Республика Тыва 36
  • 77. Республика Марий Эл 35
  • 78. Камчатский край 35
  • 79. Республика Татарстан 32
  • 80. Чувашская Республика 32
  • 81. г.Севастополь 32
  • 82. Еврейская АО 28
  • 83. Чеченская Республика 6
  • 84. Чукотский АО 4
  • 85. Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
  • 3. Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтвержден 201 летальный случай
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 2
  • Ивановская область 2
  • Костромская область 8
  • Курская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 7
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Москва 33
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 2
  • Вологодская область 4
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 22
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 4
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 6
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 4
  • Кировская область 6
  • Нижегородская область 5
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 2
  • Свердловская область 7
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 3
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 2
  • Иркутская область 3
  • Кемеровская область 7
  • Новосибирская область 2
  • Омская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Забайкальский край 1
  • Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 22 257 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 092 человека
  • Белгородская область 77
  • Брянская область 70
  • Владимирская область 22
  • Воронежская область 220
  • Ивановская область 26
  • Калужская область 53
  • Костромская область 37
  • Курская область 44
  • Липецкая область 52
  • Московская область 225
  • Орловская область 59
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 16
  • Тамбовская область 36
  • Тверская область 23
  • Тульская область 46
  • Ярославская область 46
  • Москва 1424
  • Республика Карелия 22
  • Республика Коми 178
  • Архангельская область 49
  • Вологодская область 12
  • Калининградская область 23
  • Ленинградская область 29
  • Мурманская область 103
  • Новгородская область 17
  • Псковская область 10
  • Санкт-Петербург 235
  • Республика Адыгея 31
  • Республика Калмыкия 87
  • Республика Крым 45
  • Краснодарский край 27
  • Астраханская область 26
  • Волгоградская область 166
  • Ростовская область 286
  • Севастополь 45
  • Республика Дагестан 89
  • Республика Ингушетия 31
  • Кабардино-Балкарская Республика 20
  • Карачаево-Черкесская Республика 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 21
  • Ставропольский край 158
  • Республика Башкортостан 10
  • Республика Марий Эл 23
  • Республика Мордовия 42
  • Республика Татарстан 21
  • Удмуртская Республика 132
  • Республика Чувашия 29
  • Пермский край 61
  • Кировская область 59
  • Нижегородская область 227
  • Оренбургская область 156
  • Пензенская область 67
  • Самарская область 95
  • Саратовская область 94
  • Ульяновская область 94
  • Курганская область 74
  • Свердловская область 134
  • Тюменская область 31
  • Ханты-Мансийский автономный округ 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 26
  • Челябинская область 89
  • Республика Алтай 62
  • Республика Тыва 6
  • Республика Хакасия 53
  • Алтайский край 129
  • Красноярский край 86
  • Иркутская область 168
  • Кемеровская область 114
  • Новосибирская область 46
  • Омская область 88
  • Томская область 91
  • Республика Бурятия 98
  • Республика Саха (Якутия) 53
  • Забайкальский край 41
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 52
  • Амурская область 49
  • Магаданская область 25
  • Хабаровский край 52
  • Сахалинская область 49
  • Еврейская автономная область 27
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 1 009 421.

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