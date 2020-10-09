За сутки в России подтверждено 12 126 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 3701
- 2. Санкт-Петербург 469
- 3. Московская область 411
- 4. Ростовская область 265
- 5. Нижегородская область 247
- 6. Воронежская область 195
- 7. Свердловская область 191
- 8. Архангельская область 183
- 9. Ханты-Мансийский АО 175
- 10. Кемеровская область 168
- 11. Красноярский край 165
- 12. Ставропольский край 157
- 13. Волгоградская область 151
- 14. Ульяновская область 150
- 15. Ямало-Ненецкий АО 149
- 16. Иркутская область 146
- 17. Саратовская область 144
- 18. Мурманская область 143
- 19. Алтайский край 142
- 20. Республика Коми 135
- 21. Омская область 132
- 22. Томская область 131
- 23. Оренбургская область 130
- 24. Забайкальский край 129
- 25. Республика Крым 125
- 26. Самарская область 121
- 27. Удмуртская Республика 116
- 28. Тюменская область 112
- 29. Пензенская область 107
- 30. Республика Саха (Якутия) 107
- 31. Республика Алтай 103
- 32. Краснодарский край 102
- 33. Хабаровский край 101
- 34. Орловская область 100
- 35. Ленинградская область 97
- 36. Пермский край 96
- 37. Республика Бурятия 96
- 38. Брянская область 92
- 39. Челябинская область 92
- 40. Новосибирская область 87
- 41. Тверская область 86
- 42. Калужская область 82
- 43. Республика Дагестан 82
- 44. Приморский край 81
- 45. Курская область 80
- 46. Карачаево-Черкесская Республика 80
- 47. Кировская область 80
- 48. Белгородская область 78
- 49. Республика Калмыкия 78
- 50. Ивановская область 73
- 51. Ярославская область 73
- 52. Республика Карелия 72
- 53. Костромская область 70
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 70
- 55. Калининградская область 67
- 56. Рязанская область 65
- 57. Вологодская область 65
- 58. Республика Хакасия 65
- 59. Новгородская область 61
- 60. Курганская область 61
- 61. Тамбовская область 58
- 62. Астраханская область 57
- 63. Владимирская область 56
- 64. Сахалинская область 56
- 65. Смоленская область 55
- 66. Республика Ингушетия 55
- 67. Тульская область 53
- 68. Амурская область 53
- 69. Липецкая область 52
- 70. Республика Мордовия 50
- 71. Республика Башкортостан 47
- 72. Магаданская область 43
- 73. Республика Адыгея 42
- 74. Республика Северная Осетия 38
- 75. Псковская область 37
- 76. Республика Тыва 36
- 77. Республика Марий Эл 35
- 78. Камчатский край 35
- 79. Республика Татарстан 32
- 80. Чувашская Республика 32
- 81. г.Севастополь 32
- 82. Еврейская АО 28
- 83. Чеченская Республика 6
- 84. Чукотский АО 4
- 85. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
- 3. Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан 0,5%
За последние сутки подтвержден 201 летальный случай
- Владимирская область 2
- Воронежская область 2
- Ивановская область 2
- Костромская область 8
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 7
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Москва 33
- Республика Коми 2
- Архангельская область 2
- Вологодская область 4
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 22
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 4
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 9
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 6
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 4
- Кировская область 6
- Нижегородская область 5
- Пензенская область 1
- Саратовская область 2
- Курганская область 2
- Свердловская область 7
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 3
- Алтайский край 8
- Красноярский край 2
- Иркутская область 3
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 2
- Омская область 4
- Республика Бурятия 4
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 22 257 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 092 человека
- Белгородская область 77
- Брянская область 70
- Владимирская область 22
- Воронежская область 220
- Ивановская область 26
- Калужская область 53
- Костромская область 37
- Курская область 44
- Липецкая область 52
- Московская область 225
- Орловская область 59
- Рязанская область 23
- Смоленская область 16
- Тамбовская область 36
- Тверская область 23
- Тульская область 46
- Ярославская область 46
- Москва 1424
- Республика Карелия 22
- Республика Коми 178
- Архангельская область 49
- Вологодская область 12
- Калининградская область 23
- Ленинградская область 29
- Мурманская область 103
- Новгородская область 17
- Псковская область 10
- Санкт-Петербург 235
- Республика Адыгея 31
- Республика Калмыкия 87
- Республика Крым 45
- Краснодарский край 27
- Астраханская область 26
- Волгоградская область 166
- Ростовская область 286
- Севастополь 45
- Республика Дагестан 89
- Республика Ингушетия 31
- Кабардино-Балкарская Республика 20
- Карачаево-Черкесская Республика 18
- Республика Северная Осетия - Алания 21
- Ставропольский край 158
- Республика Башкортостан 10
- Республика Марий Эл 23
- Республика Мордовия 42
- Республика Татарстан 21
- Удмуртская Республика 132
- Республика Чувашия 29
- Пермский край 61
- Кировская область 59
- Нижегородская область 227
- Оренбургская область 156
- Пензенская область 67
- Самарская область 95
- Саратовская область 94
- Ульяновская область 94
- Курганская область 74
- Свердловская область 134
- Тюменская область 31
- Ханты-Мансийский автономный округ 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 26
- Челябинская область 89
- Республика Алтай 62
- Республика Тыва 6
- Республика Хакасия 53
- Алтайский край 129
- Красноярский край 86
- Иркутская область 168
- Кемеровская область 114
- Новосибирская область 46
- Омская область 88
- Томская область 91
- Республика Бурятия 98
- Республика Саха (Якутия) 53
- Забайкальский край 41
- Камчатский край 9
- Приморский край 52
- Амурская область 49
- Магаданская область 25
- Хабаровский край 52
- Сахалинская область 49
- Еврейская автономная область 27
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано по выздоровлению по России - 1 009 421.