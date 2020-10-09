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09.10.2020 03:10
Рубрика: Власть

Захарова: Надеемся на возобладание здравого смысла в США после выборов

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия надеется, что в Соединенных Штатах после выборов возобладает здравый смысл. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки США и темой для зарабатывания очков в предвыборной гонке.

Фото: МИД РФ/РИА Новости
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По словам Захаровой, на этом фоне становится все сложнее поддерживать содержательный диалог с американской стороной. Однако Россия не теряет надежды, что после выборов предметом консенсуса на Капитолии станет не мифическая угроза российского вмешательства, а "понимание необходимости приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка", - цитирует РИА Новости выступление представителя МИД.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году. Однако он не привел никаких доказательств. Москва неоднократно опровергала подобные обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Напомним, что всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, члены Палаты представителей и Сената конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.

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