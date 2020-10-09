Зеленскому запретили выступать на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на официальных мероприятиях обязан использовать только украинский язык, говорится в постановлении Верховного суда республики. Таким образом, политику запретили общаться с электоратом на русском, передает портал Страна.ua.

Теперь украинский лидер может обжаловать это решение в последней инстанции - Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, иск против Зеленского был подан одним из националистов, которому не понравилось, что президент в 2019 году отвечал на вопросы участников интернет-конференции iForum по-русски. Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил требования истца, однако, тот подал апелляцию.

В настоящее время в Незалежной действует закон, который предписывает использование исключительно украинского языка в органах государственной власти, учебных и медицинских заведениях, в ресторанах и магазинах.