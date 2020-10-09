Жену известного художника-плакатиста нашли мертвой в Москве

В Москве в одной из квартир на улице Гамалеи найдена мертвой 53-летняя Мария Р. - жена известного русского художника-плакатиста Андрея Логвина. 56-летний мужчина сам обнаружил супругу. Он вызвал медиков, но прибывшие на место врачи не смогли помочь женщине и зафиксировали смерть.

Сообщается, что на теле женщины не было обнаружено следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. "Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность, - цитирует KP.RU слова источника в здравоохранении. - Тело женщины было направлено в морг городской больницы, где экспертиза должна установить точные причины гибели Марии Р."

Андрей Логвин является академиком графического дизайна и обладателем свыше 30 премий международных и российских конкурсов рекламы и дизайна. Кроме того, он - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, присуждаемой президентом РФ за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. Одно из самых известных произведений Логвина - плакат "Жизнь удалась", который стал знаковым для России 90-х годов.