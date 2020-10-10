Байден потратил на предвыборную кампанию 500 млн долларов

Предвыборная кампания обошлась кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену более, чем в полмиллиарда долларов, передает ТАСС данные американской аналитической компания Advertising Analytics. Расходы, подчеркивается, учитывались только с начала этого года.

Общая цифра расходов, как считают эксперты, 502 миллиона долларов, и эти деньги пошли на продвижение кандидатуры Байдена на телевидении, радио и в интернете. Пятая часть этой суммы, то есть порядка 100 миллионов, была потрачена за последний месяц кампании.

Отмечается, что при этом расходы действующего президента США Дональда Трампа за этот же период намного ниже - всего 210 миллионов.

Напомним, что голосование пройдет 3 ноября. Кроме выборов главы государства также будут избираться вице- президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.