Новости

Попова рассказала, кому подойдет вакцина от коронавируса 01:00
Байден потратил на предвыборную кампанию 500 млн долларов 00:29
Очередной взрыв произошел в Бейруте: четверо погибло, много раненых 09.10.2020
Трамп заявил о готовности "поладить с Путиным" 09.10.2020
Вратарь "Краснодара" Сафонов вызван в сборную России 09.10.2020
Российским сладостям упростили доступ на рынок Марокко 09.10.2020
Худобин продлил контракт с "Далласом" 09.10.2020
Volkswagen назвал лучший в Европе рынок электромобилей 09.10.2020
Владельцы ночных клубов и баров предлагают посетителям оставлять данные о себе 09.10.2020
Консультации по Нагорному Карабаху в Москве длятся больше пяти часов 09.10.2020
Двоих пострадавших в Нагорном Карабахе россиян доставили в Москву 09.10.2020
Собянин: В Москве выросло число тяжелобольных COVID-19 09.10.2020
Около 170 предприятий торговли закрыли в Москве за нарушение масочного режима 09.10.2020
Власти Москвы не планируют закрывать непродовольственные магазины 09.10.2020
Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова 09.10.2020
В Минобороны РФ назвали число военнослужащих с коронавирусом 09.10.2020
Молодежная сборная России разгромила Эстонию в отборе на ЧЕ-2021 09.10.2020
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорды два дня подряд 09.10.2020
БЦ "Виктория Плаза" оштрафуют за нарушения антикоронавирусных мер 09.10.2020
ТК "Тройка" в Москве оштрафуют за нарушения масочного режима 09.10.2020
Собянин: Мы не хотим "закрывать" экономику из-за коронавируса 09.10.2020
Собянин: Молодые стали чаще болеть COVID-19 09.10.2020
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заболел коронавирусом 09.10.2020
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям 09.10.2020
Собянин: Коечный фонд Москвы сейчас загружен меньше, чем весной 09.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
10.10.2020 00:29
Рубрика: В мире

Байден потратил на предвыборную кампанию 500 млн долларов

Предвыборная кампания обошлась кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену более, чем в полмиллиарда долларов, передает ТАСС данные американской аналитической компания Advertising Analytics. Расходы, подчеркивается, учитывались только с начала этого года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова: Надеемся на возобладание здравого смысла в США после выборов

Общая цифра расходов, как считают эксперты, 502 миллиона долларов, и эти деньги пошли на продвижение кандидатуры Байдена на телевидении, радио и в интернете. Пятая часть этой суммы, то есть порядка 100 миллионов, была потрачена за последний месяц кампании.

Отмечается, что при этом расходы действующего президента США Дональда Трампа за этот же период намного ниже - всего 210 миллионов.

Напомним, что голосование пройдет 3 ноября. Кроме выборов главы государства также будут избираться вице- президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Интервью с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Главное
В Кремле считают допустимыми меры контроля на въезде в регионы
Лавров упрекнул НАТО в наращивании военной активности у российских границ
Число новых случаев заражения COVID-19 в мире бьет рекорды два дня подряд
В Москве разблокируют проездные тем, кто поедет к врачу по неотложным показаниям
Бывший повар Елизаветы Второй раскрыл секреты королевского меню
В Венеции впервые использовали новую систему дамб