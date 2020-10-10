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10.10.2020 18:09
Рубрика: Спорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Айфеля

Текст: Максим Домчев

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Айфеля.

Все старты на Гран-при Айфеля в "Формуле-1" в пятницу отменили

В субботу на трассе "Нюрбургринг" в Германии прошла квалификация этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при Айфеля. По ее итогам право стартовать с первой позиции завоевал пилот "Мерседес" финн Валттери Боттас, показавший результат 1 минута 25,269 секунды.

Второй результат показал его партнер по команде, лидер общего зачета чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон, уступивший лидеру 0,256 секунды. Третий результат у пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который проиграл 0,293 секунды.

Российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал 13-й результат, уступив своему партнеру по команде Пьеру Гасли.

В воскресенье состоится гонка.

Спорт Формула-1

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