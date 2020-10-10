Что творится в голове у психолога? Рассказывает новая книга Зои Усковой

В издательстве "Никея" вышла книга "Терапия оглашенных. Хроники молодого психолога". "Это не просто протоколы сессий, а роман, я старалась, чтобы книга была художественной и интересной", - рассказывает автор Зоя Ускова.

"Терапия оглашенных" (то есть, людей, которые готовятся принять Крещение) - вторая книга серии "Молодое вино", представляющей авторов, пишущих о православии современно и ярко. Зоя Ускова по первому образованию драматург, окончила Литинститут им. Горького. А психология - ее вторая, основная профессия и, как оказалось, настоящая муза. Дело в том, что вдохновением для дебютного писательского опыта стал обыкновенный журнал сессий, который ведет каждый практикующий психолог.

- Как-то я начала перечитывать записи о клиентах, о которых уже забыла. Мне стало интересно, как у них все сложилось дальше? Вообще свои журналы я всегда старалась сделать более личными, и мне показалось, что из рассуждений психолога можно сделать что-то интересное. Все это плавно переросло в сюжет, где есть герои, - делится автор.

Главный из них - приходской психолог Соня. Она принимает при храме (распространенная практика, ведь не секрет, что часто в церковь идут именно из-за проблем). Клиентов у нее не много, но каждый - настоящий вызов для молодого профессионала. Соня пытается не только помочь им разобраться в себе, вопросы, с которыми приходят к ней, заставляют и ее саму многое пересмотреть. Параллельно девушка пытается сохранить отношения с лучшей подругой, разобраться со своей личной жизнью, решить проблемы в семье... И, конечно, совершенствуется в профессии - ходит на супервизии (да, психологу тоже иногда нужен психолог!), где происходит много важных, а иногда комичных ситуаций. Но главное открытие для читателя - психологи тоже люди, и перед ними тоже каждый день встают, казалось бы, неразрешимые обстоятельства.

- Эта рукопись - большое редакторское счастье. Она пришла к нам, что называется, самотеком, и первое мое ощущение - полный восторг, - говорит главный редактор издательства "Никея" Яна Грецова.- "Терапия оглашенных" - очень редкая книга в наше время, потому что по сути это производственный роман. Мы можем "залезть" в голову к психологу, понять, как изнутри устроена его работа.

Сама Зоя Ускова находит много общего между психологией и писательством. Она уверена, что и в сочинении сюжета, и в консультировании просто необходима фантазия.

- А еще, как и писателю, психологу необходимо выходить из области привычного в открытое море, - объясняет автор.

"Терапия оглашенных" читается легко и быстро, в книге много юмора и иронии. Но вместе с тем автор приглашает читателя к раздумьям. На самые разные, но неизменно важные темы. Одна из них - стереотип, что ходить к психологу стыдно. Автор рассуждает и о готовности человека признать свою проблему, работать над ней. А еще поднимает вопрос о распространенной формулировке "православный психолог" - есть ли такие вообще?

По словам Зои Усковой, изначально роман задумывался как двухчастное произведение, поэтому в планах у автора продолжение. Будем ждать.