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10.10.2020 09:58
Рубрика: Экономика

Цифровое право: развитие рынка больших данных потребует точечных изменений в законодательстве

Второй день конференции открылся пленарной сессией "Законодательное регулирование оборота данных (BigData). Ограничение доступа и передачи данных, которые препятствуют развитию бизнеса, инновациям, основанным на больших данных". В дискуссии приняли участие председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, президент Ассоциации больших данных, заместитель генерального директора USM Management, руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, глава юридического департамента информационного агентства ТАСС Екатерина Кулагина, директор по аналитике и управлению данными сети "Магнит" Фабиан Шефер.
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital
Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital

Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов напомнил, что данные не охраняются как объекты интеллектуальной собственности, однако несколько лет назад ситуация стала меняться: "С появлением технологии искусственного интеллекта, способной перерабатывать большие объемы информации и выдавать на основе этого результаты, что не под силу человеку, стало очевидно, что данные превратились в топливо, на котором работает ИИ. Между тем в мире сейчас идет большая дискуссия, ограничивать или нет оборот больших данных. Отсутствует единое мнение о том, что выгоднее монетизировать - сырые данные или продукты, созданные ИИ на основе данных. Важно определить эти аспекты как с точки зрения бизнеса, так и законодательства".

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital
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Большие данные способны предоставить судебной системе огромные возможности, и их необходимо развивать, однако прежде субъекту, в отношении которого применяются алгоритмы с использованием Big Data, нужно дать четкое понимание о защите его прав. Об этом заявила председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова: "Мы знаем, как спорить с живым судьей, но нам неизвестно, как вести дискуссию с алгоритмом. Что делать с ошибками, которые могут возникнуть здесь? Систем, способных быстро оспорить примененные меры воздействия, у нас нет. Это неправильно. Алгоритмы несовершенны, в их работу могут вмешаться злоумышленники. Поэтому я бы призвала юристов, работающих в этой области, часть усилий направить в это русло".

Президент Ассоциации больших данных, заместитель генерального директора USM Management, руководитель рабочей группы "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова подчеркнула, что еще одним аспектом, без которого работа в области больших данных невозможна, выступает этика: "В обществе должно сформироваться единое мнение о том, как работать с информацией. Ни государство, ни бизнес, ни граждане самостоятельно этот вопрос не решат. Только объединив интересы всех трех групп, можно договориться об этических принципах. Мы сделали первый шаг в данном направлении и приняли в декабре 2019 года Кодекс этики использования данных. Нас поддержали более 20 компаний-лидеров, совокупная доля которых на data-рынке составляет около 80%".

Так как сегодня не существует способов защиты владельцев баз данных, необходимы законодательные изменения. Такое мнение высказал управляющий партнер компании "Зуйков и партнеры", патентный поверенный РФ, евразийский патентный поверенный Сергей Зуйков.

По словам Сергея Зуйкова, фактически у всех крупных сайтов нет никаких прав, кроме показа рекламы: "Сайты хранят огромные информационные массивы, и как их защищать, совершенно непонятно. На мой взгляд, нужно вносить изменения в законодательство".

Директор по аналитике и управлению данными сети "Магнит" Фабиан Шефер отметил, что его компании работать в России проще по сравнению с организациями, которые оказывают услуги также и в других странах, поскольку здесь чуть меньше ограничений: "Единственное препятствие, с которым мы сталкиваемся, - это то, что мы не можем сотрудничать с международными партнерами, если их инфраструктура находится за пределами РФ".

Фото: Предоставлены пресс-службой Distant@Digital
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Модератор дискуссии, глава юридического департамента информационного агентства ТАСС Екатерина Кулагина, подводя итог встречи, согласилась с необходимостью изменений в законодательстве.

Организаторами международной онлайн-конференции Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - Lexis Nexis.

Подробная программа конференции доступна на сайте: https://distant.digital/

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant@Digital
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IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес

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