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10.10.2020 11:10
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал бесполезные методы похудения

Текст: Оксана Грибанова

Главный врач Городской клинической больницы N71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о неэффективных, а иногда и небезопасных, процедурах для похудения.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Доктор Мясников назвал самый полезный продукт

Так, врач не советует возлагать большие надежды на вакуумные массажи и липосакцию. Последняя может спровоцировать нарушение электролитного баланса, что плохо для сердца, предупредил Александр Мясников. Причем, если после липосакции продолжать прежний образ жизни без достаточной физической активности и правильного питания, жир вернется.

- Лежать, сидеть и ничего не делать, при этом заплатить деньги и надеяться, что за тебя все сделают, - это иллюзия. Потому что вес это не просто калории, он регулируется гормонами. И липосакция тут бессильна, - считает доктор.

Общество Здоровье Как похудеть

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