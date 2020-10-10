Доктор Мясников назвал бесполезные методы похудения

Главный врач Городской клинической больницы N71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о неэффективных, а иногда и небезопасных, процедурах для похудения.

Так, врач не советует возлагать большие надежды на вакуумные массажи и липосакцию. Последняя может спровоцировать нарушение электролитного баланса, что плохо для сердца, предупредил Александр Мясников. Причем, если после липосакции продолжать прежний образ жизни без достаточной физической активности и правильного питания, жир вернется.

- Лежать, сидеть и ничего не делать, при этом заплатить деньги и надеяться, что за тебя все сделают, - это иллюзия. Потому что вес это не просто калории, он регулируется гормонами. И липосакция тут бессильна, - считает доктор.