"Его пример другим наука": на что Иво Андрич потратил Нобелевскую премию

"Его пример другим наука", - учил нас великий русский поэт Александр Пушкин. Эти строки идеально подходят к описанию поступка выдающегося югославского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1961 года Иво Андрича, которого в эти дни (родился 9 октября 1892 года) с особым теплом вспоминают в Боснии и Герцеговине (БиГ): все полагающиеся ему денежные средства он потратил на развитие и оснащение библиотек в родной для него БиГ.

Издание "Дневни аваз" в субботу, отдавая дань памяти великому писателю, привело выдержки из его письма, направленного 17 мая 1962 года руководству Совета по культуре БиГ. В нем Иво Андрич сообщает о том, что принял решение подарить 50 процентов от суммы денежного вознаграждения, полагающегося к Нобелевской премии, Союзной Республике Боснии и Герцеговины. "Мое желание, чтобы эти средства были направлены на развитие народных библиотек на территории БиГ", - подчеркивал он. Спустя несколько лет, он передал и остаток финансовых средств на столь благородное дело.

Напомним, что в 1961 году Иво Андрич стал лауреатом Нобелевской премии "за силу эпического дара, которая позволила полностью раскрыть человеческие судьбы и проблемы, связанные с историей его страны". В этой связи он как-то заметил, что все истории мира - это одна история о сути человеческого существования. "Человек рождается без своего ведома и своей воли. И вот она брошена в океан бытия. Нужно плыть. Жить. Быть самым собой. Выдержать давление всего окружающего, все столкновенья, непредвиденные поступки, свои и чужие, которые чаще всего сверх меры наших сил. А превыше всего надо еще выдержать и свое осознание всего этого. Словом, быть человеком", - отмечал великий писатель.

Между тем в своей торжественной речи на вручении Нобелевской премии Иво Андрич, давая напутствие молодым талантам, указывал, что "все же всегда хочется, чтобы рассказчика вела любовь, а не ненависть, чтобы его произведение, неважно какой оно будет формы и темы, не было бы узколобым и чтобы не прославляло грохот войны, а было бы повернуто миру, показывая его во всей широте. Просто потому, что рассказчик и его произведение ни чему не служат, если антигуманны по природе своей".

Иво Андрич умер 13 марта 1975 года, являясь главой Союза писателей Югославии, депутатом и академиком, признанным мыслителем, наследие которого с годами обретает новые пророческие смыслы.

Иво Андрич и Александр Пушкин

Что связывает югославского писателя Иво Андрича и великого русского поэта Александра Пушкина? Ответ - Босния и Герцеговина. Первый был рожден в селе Долац возле Травника в БиГ, посвятив ей самые известные произведения - романы "Мост на Дрине" и "Травницкая хроника". Второй никогда не появился бы в России, если бы не уроженец этих мест Савва Владиславич - Рагузинский (дипломат, ближайший сподвижник Петра Великого), который привез в Москву приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала (африканец затем был подарен Петру I, проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, в 1759 году получил звание генерал-аншефа), прадеда Александра Пушкина.